Die Kurpfalz-Gala in Weinheim ist eines der Highlights unter den Leichtathletik-Meetings in Deutschland. Hier startet die nationale Elite der Aktiven, in diesem Jahr – wie berichtet – unter anderem vertreten durch Malaika Mihambo und Kevin Kranz. Und der U 20-Nachwuchs geht auf die Jagd nach Normen für internationale Meisterschaften. Diese hochklassige Konkurrenz scheute ein Trio des LC

...