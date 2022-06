In Gelnhausen standen die Hessischen Meisterschaften der Altersklassen U20 und U16 in der Leichtathletik auf dem Programm. Als klarer Favorit im Stabhochsprung bei den Schülern M15 reiste Luis Bethke vom Leichtathletikclub Olympia Lorsch an: Er hat die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften bereits sicher und hatte eine deutlich höhere Bestleistung vorzuweisen als die

...