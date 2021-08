Lehrgang zur Outdoor-Fitness

Bergstraße. Der Sportkreis Bergstraße bietet am 2. und 8. September einen Outdoor-Fitness-Lehrgang in Mörlenbach an. Ähnlich dem Aufbau der Fortbildung im letzten Jahr und diesem Frühjahr werden zu fünf Bereichen des Gesundheits- und Freizeitsports neue Ideen und Übungen vorgestellt. Auch Kleingeräte und Partner- bzw. Gruppenübungen werden hinzugenommen – der unmittelbare Körperkontakt ist dennoch ausgeschlossen.

Der Lehrgang besteht aus einem Online-Modul (Do. 2.9. von 18.00 bis 19.30 Uhr) sowie einem Praxisteil (Mi. 8.9. von 17 bis 21 Uhr beim SV Mörlenbach). Zur Teilnahme am Webinar benötigen die Teilnehmer einen Computer oder Tablet mit Internetzugang. Anmeldungen (bis 31. August) und Informationen: Sportkreis Bergstraße, Katja Zeth-Seidel, Tel.: 06252-155321 oder Email: sportkreis@kreis-bergstrasse.de. red