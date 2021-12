Lehrgang mit Vizeweltmeister

Lorsch. Kein Geringerer als ein Vizeweltmeister war zu Gast bei der Judo-Abteilung der Tvgg Lorsch. Der Sportwissenschaftler Sergio Oliviera gab im Dojo in der GGEW-Sporthalle in Lorsch im Rahmen einer Trainer-Fortbildung des Hessischen Judoverbandes 40 Trainern aus Hessen unter corona-konformen Bedingungen Einblick in das Technikprofil vom Juniorenweltmeister zum Seniorenweltmeister.

In einem Zeitraum von sechs Stunden zeigte er den Lehrgangs-Teilnehmern verschiedene Griffvariationen, um schließlich zu einer Spezialtechnik zu kommen, in diesem Fall Seoi-Nage (Schulterwurf). Am Ende der Veranstaltung konnten sogar freundschaftliche Kontakte geknüpft werden, so dass ein Wiedersehen nicht ausgeschlossen ist, zumal Oliviera bereits im Jahr 2013 im Rahmen eines Lehrganges in der Klosterstadt zu Gast war.

Der 54-jährige gebürtige Brasilianer, der in Berlin lebt, ist Vizeweltmeister mit der Nationalmannschaft Brasiliens, Olympiateilnehmer und mehrmaliger Sieger bei den Panamerikanischen Spielen sowie bei einigen Weltcups. Er war Trainer und Lehrer des deutschen Junioren- und Seniorenweltmeister Alexander Wieczerzak am Heinrich-Heyne-Gymnasium in Kaiserslautern. red