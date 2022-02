LCO-Talent reicht ein Sprung

Lorsch. Bei den hessischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Schülerklasse U 16 in Frankfurt-Kalbach startete Landeskaderathlet Luis Bethke vom LCO Lorsch als klarer Favorit beim Stabhochsprung der M 15-Klasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch nach überquerten 2,60 Metern wollte die Aufrollbewegung am Stab nicht mehr richtig gelingen, so dass die Sprünge eher in die Weite als in die Höhe gingen und die Latte ab der Höhe von 2,70 nicht mehr liegenblieb. So wurde Luis, der eigentlich seine Bestleistung von 3,00 Metern aus der vergangenen Sommersaison angreifen wollte, mit einem gültigen Sprung Hessenmeister, gemeinsam mit Felix Neunherz (TV Gelnhausen).

Für die Sommersaison gilt es nun, zusammen mit LCO-Trainer Jürgen Sonnabend, die Technik zu stabilisieren. Dabei wird dem vielseitigen Athleten, der auch Ambitionen im Mehrkampf hegt, sicherlich auch das Kadertraining am Stützpunkt Frankfurt helfen. kede

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2