Langstadt verliert im Pokalfinale

Hannover. Die Frauen des SV DJK Kolbermoor haben zum zweiten Mal den deutschen Tischtennis-Pokal gewonnen. Beim Endrunden-Turnier in Hannover setzte sich der Verein aus dem Landkreis Rosenheim in Oberbayern am Sonntag im Endspiel mit 3:0 gegen den TSV Langstadt durch.

Das Team aus Hessen mit Einzel-Europameisterin Petrissa Solja hatte zuvor im Halbfinale den deutschen Meister und Champions-League-Sieger TTC Berlin Eastside 3:2 besiegt, der den Pokal-Wettbewerb in den vergangenen acht Jahren sieben Mal gewonnen hatte.

Im Finale verlor Solja das erste Einzel 2:3 gegen die Russin Swetlana Ganina. Die beiden anderen Punkte für Kolbermoor holten Kristin Lang (3:0 gegen Tanja Krämer) und die Ungarin Georgina Pota (kampflos gegen Chantal Mantz). dpa