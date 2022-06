Landessportbund Hessen wird erstmals von einer Frau geführt

Wiesbaden. Der Landessportbund Hessen (lsb h) wird erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1946 von einer Frau geführt. Auf dem 29. Sportbundtag der Dachorganisation des Sports in Hessen in Wiesbaden wurde Juliane Kuhlmann (Nauheim) zur Präsidentin gewählt. Für Kuhlmann votierten 178 der anwesenden Delegierten. Das entspricht einer Zustimmung von 96,7 Prozent. Die 44-jährige Diplom-Agrarökonomin tritt somit die Nachfolge von Rolf Müller an, de den Landessportbund 25 Jahre lang geführt und geprägt hatte.

Müller wurde einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt und mit stehenden Ovationen verabschiedet. Heinz Zielinski, der sich ebenfalls um das Amt des Präsidenten beworben hatte, zog seine Kandidatur kurzfristig zurück. Er wurde von der Versammlung, ebenso wie die ausgeschiedenen Vizepräsidenten Lutz Arndt und Susanne Lapp, zum Ehrenmitglied des Präsidiums ernannt.

Bei den Vizepräsidenten wurden Helmut Meister (Finanzen/Schlüchtern), Ralf-Rainer Klatt (Sportentwicklung/Griesheim) und Frank Weller (Vereinsmanagement/Hohenahr) in ihren Ämtern bestätigt. Uwe Steubert (Korbach) trat beim Bereich Kommunikation und Marketing die Nachfolge von Susanne Lapp an, die aus beruflichen Gründen nach 13 Jahren nicht mehr kandidiert hatte. Zwei Bewerbungen gab es im Bereich Leistungssport für die Nachfolge von Lutz Arndt. Hier setzte sich die ehemalige Schwimmerin Annika Mehlhorn mit 52,6 Prozent der Stimmen knapp gegen Martin Rumpf (47,4) durch.

In der Kandidatur um die Vizepräsidentschaft Schule, Bildung und Personalentwicklung vereinigte Katja Köhler-Nachtnebel (Wabern) mit 67,4 Prozent der abgegebenen Stimmen die Mehrheit gegenüber Mitbewerber Frank Illing (32,6), Präsidiumsmitglied des Hessischen Fußball-Verbandes, für sich. Zudem ist die kürzlich an die Spitze der Sportjugend Hessen gewählte Malin Hoster als Vizepräsidentin Kinder und Jugend neues Präsidiumsmitglied.

Sport als wichtige Säule

Das Präsidium zeichnet für die Perspektiven eines Landessportbundes verantwortlich, der sich in den letzten 25 Jahren zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Kräfte des Landes entwickelt hat. Eine „neue Qualität an Politikfähigkeit“, die Aufnahme der Sportförderung und der Ehrenamtsförderung in die Landesverfassung, die Vertretung im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks oder der „Hessische Weg“ in der Talentförderung im Leistungssport nannte Müller in seinem letzten Rechenschaftsbericht als Beispiele.

Den hochkarätigen, in Wiesbaden anwesenden Vertretern der Politik rief der scheidende Präsident zu: „Unterstützen Sie auch weiterhin den organisierten Sport in Hessen. Er hat es wirklich verdient!“ Dies wiederum sicherten Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Hessens Minister des Innern und für Sport, Peter Beuth, und Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende zu. Denn – und darin waren sich die politisch Verantwortlichen einig: Sport ist eine der wesentlichsten Kräfte innerhalb der Gesellschaft und ohne das vielfältige, weit über körperliche Bewegung hinausgehende Engagement der Vereine und des organisierten Sports wäre unsere Gesellschaft um vieles ärmer.

Die Anerkennung des Sports in seiner Gesamtheit war das eine, die Würdigung der Verdienste des scheidenden Präsidenten für den Sport das andere. „Die Zeit Rolf Müller war eine gute Zeit für den Landessportbund. Wir verneigen uns vor dieser großen Lebensleistung“, sagte Nancy Faeser.

Emotional fiel der Abschied des ehemaligen Sportministers und vor Kurzem aus dem Amt ausgeschiedenen Ministerpräsidenten Volker Bouffier aus. 23 Jahre lang hatten sich Müller und Bouffier Seite an Seite für die Belange des Sports starkgemacht. „Du hast Spuren gelegt, die bleiben. Du hast Weitsicht und Tatkraft bewiesen und hattest den Mut, klare Takte zu sagen. Unser Land verdankt Dir viel“, so Bouffier, der selbst von den Delegierten mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde.

Juliane Kuhlmann will Hessens Sportvereine unterstützen und stärken, die Digitalisierung im gesamten Sport vorantreiben, den Nachwuchsleistungssport weiter fördern und im lsb h einen Organisationsentwicklungsprozess einleiten. red