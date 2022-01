Lampertheim erst später gegen Erfelden

Lampertheim. Sie hatten sich viel vorgenommen, die Handballer des TV Lampertheim. Im Bezirksoberliga-Heimspiel gegen die ESG Erfelden sollten zwei Punkte eingefahren und damit einem direkten Konkurrenten abgeknöpft werden. Doch daraus wird nichts: Das für Sonntag angesetzte Spiel wurde erst einmal abgesagt. Ein neuer Termin wird gesucht.

„Es ist schade, denn wir haben diese Woche gut trainiert, und ich war mir sicher, dass wir gewinnen“, sah TVL-Trainer Achim Schmied sein Team in guter Verfassung, schob aber gleich nach: „Natürlich geht die Sicherheit vor.“ Dabei hatte er mit dem Anruf aus Erfelden gerechnet, denn am vergangenen Wochenende spielte die Lampertheimer B-Liga-Mannschaft in Erfelden und bekam mit, dass es dort einen Verdachtsfall gibt. met/ü

