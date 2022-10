Für die Fußballfrauen des SC Olympia Lorsch gab es in der Verbandsliga mit der 0:1-Niederlage bei der SSG Darmstadt einen Rückschlag. „Nach einem Spiel, in dem es 90 Minuten nur in Richtung Darmstädter-Tor ging, fehlte am Ende die Durchschlagskraft im Angriff“, stellte Co-Trainer Eller fest. „Wir hätten den ganzen Abend weiterspielen können und das Tor vermutlich nicht getroffen“, fasst

...