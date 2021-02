Bensheim. In der Handball-Bundesliga der Frauen ist ein Doppelpack mit zwei Spieltagen innerhalb von drei Tagen angesetzt. Die HSG Bensheim/Auerbach gastiert am heutigen Freitag (19.30 Uhr) bei der HSG Bad Wildungen, am Sonntag (16 Uhr) erwarten die Flames den Buxtehuder SV in der Weststadthalle.

AdUnit urban-intext1

„Wir haben bei der Vorbereitung beide Gegner im Blick, aber der Fokus liegt etwas mehr auf Bad Wildungen“, sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm zum Ablauf. Zur finalen Einstimmung auf das Buxtehude-Match steht dann noch der Samstagvormittag mit einer regenerativen Trainingseinheit und Video-Studium zu Verfügung.

Eigentlich müsste das Derby Bad Wildungen gegen die Flames (hier Ines Ivancok beim Abspiel) vor vollem Haus stattfinden, doch die Ränge werden leer bleiben. © Müller

Viel Zeit die Begegnung beim hessischen Rivalen aus Bad Wildungen aufzuarbeiten und zu verarbeiten, bleibt der HSG nicht. „Egal wie es ausgeht, wir müssen das Spiel schnell abhaken und uns dann auf Buxtehude konzentrieren.“ Das dürfte nicht ganz leicht zu managen sein, da die Duelle zwischen Nord- und Südhessen in der Vergangenheit stets umkämpfte, emotionsgeladene Angelegenheit waren. „Das ist ein Derby, es geht auch ums Prestige“, erwartet Heike Ahlgrimm erneut eine enge Auseinandersetzung.

In der Tabelle liegt Bad Wildungen (11./16:18 Punkte) hinter dem Ranglisten-Siebten aus Bensheim (20:18). Allerdings hat das Ensemble von Trainerin Tessa Bremmer zwei Partien weniger ausgetragen. Am vergangenen Wochenende besiegten die Vipers die HL Buchholz-Rosengarten deutlich (30:20). „Es gibt keine Spielerin, auf die man besonders achten muss, bei Bad Wildungen geht wie bei uns alles über die Mannschaft. An guten Tage können die Vipers jeden Gegner schlagen“, meint Ahlgrimm. Das Hinspiel in der Weststadthalle entschieden die Nordhessinnen mit 30:27 für sich.

AdUnit urban-intext2

Leistungsmäßig und tabellarisch in die Vipers-Klasse einzuordnen ist der Buxtehuder SV. Im Klassement ist der BSV (16:18) auf Position zehn platziert. „Bei Buxtehude geht es in dieser Runde ähnlich wie bei uns rauf und runter. Sie haben schon richtig gute Leistungen gezeigt, aber auch ein paar Gurkenspiele abgeliefert“, so Ahlgrimm. Der Mannschaft von Coach Dirk Leun ist es immerhin gelungen, den Überfliegerinnen von Spitzenreiter Borussia Dortmund die bislang einzige Pflichtspielniederlage auf nationaler Ebene in der Saison 2020/21 beizubringen. Mit einem 26:25-Erfolg beförderte der BSV die Borussia im ersten Durchlauf des DHB-Pokals aus dem Wettbewerb.

Der Vergleich in der Hinserie zwischen den Flames und dem BSV ging mit 32:29 an Buxtehude. Zuletzt kassierten die Norddeutschen drei Liga-Pleiten in Folge. „Es sind zwei Spiele auf Augenhöhe“, schaut Heike Ahlgrimm auf das Wochenend-Paket. „Wir wollen und können beide Spiele gewinnen, aber es kann auch in die andere Richtung gehen.“

AdUnit urban-intext3

Die körperlichen Strapazen des Doppelspieltages sind für die HSG-Trainerin kein Thema. „Das zwar ist eine neue Erfahrung für uns, aber alle Spielerinnen sind an Bord und die Mannschaft ist fit. Zudem absolvieren alle Bundesliga-Mannschaften zwei Spiele in drei Tagen, also haben alle die gleiche Belastung.“ eh

AdUnit urban-intext4

Info: Bad Wildungen – Flames (heute, 19.30 Uhr), Flames – Buxtehude (So. 16 Uhr); beide Spiele live auf sportdeutschland.tv