Kühlborn geht, aber die Flames holen das nächste Talent

Bensheim. Nach der Verpflichtung von Lucie-Marie Kretzschmar (von der Sportunion Neckarsulm, wir haben berichtet) vermeldet Frauenhandball-Zweitligist HSG Bensheim/Auerbach eine weitere Verstärkung für die kommende Spielzeit bekanntgeben. Ndidi-Silvia Agwunedu wechselt vom Ligakonkurrenten HSG Blomberg-Lippe an die Bergstraße. Bei den Flames unterschrieb die 22-jährige Linksaußen einen Zweijahresvertrag. Sie ersetzt Christin Kühlborn, die den Verein nach drei Jahren verlassen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ndidi Agwunedu begann ihre sportliche Laufbahn im Alter von neun Jahren beim TuS Brake in ihrem Heimatort Bielefeld-Brake. Dort zeigte sie schnell, welches Potenzial in ihr steckt, sie spielte ab 2014 in der Westfalenauswahl. Zur Saison 2015/16 wechselte sie in die B-Jugend der HSG Blomberg-Lippe. Dort gewann sie in ihrer ersten Saison mit den Nelkenstädterinnen die Deutsche Meisterschaft.

Die 22-jährige Linksaußen Ndidi-Silvia Agwunedu spielt in der kommenden Saison für die HSG Bensheim/Auerbach in der Bundesliga. © HSG

Um Schule und Sport besser zu vereinbaren und sich noch mehr auf den Handballsport konzentrieren zu können, zog Ndidi Agwunedu 2017 ins vereinseigene Handballinternat der HSG nach Blomberg und besuchte dort das Hermann-Hermann-Vöchting-Gymnasium, wo sie 2019 das Abitur machte. Nach dem verletzungsbedingten Karriereende von Ex-Nationalspielerin Franziska Müller wurde Agwunedu schon in der Saison 2018/19 in einigen Spielen der ersten Mannschaft eingesetzt und erhielt zur Saison 2019/20 ihren ersten Bundesligavertrag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ndidi Agwunedu, deren Eltern aus Nigeria stammen, war 2018 im deutschen Team bei der U18-Handball-Weltmeisterschaft und 2019 bei der U19-Handball-Europameisterschaft. Kein Wunder, dass die 1,72 Meter große Außenbahnspielerin perfekt ins Handballprofil der Flames und Trainerin Heike Ahlgrimm passt, die glücklich über die Neuverpflichtung ist. „Ich bin froh, dass Ndidi sich für uns entschieden hat. Sie ist ein junges Talent und hat große Veranlagungen. Wir werden viel Spaß an Ndidi haben. Wir gehen unseren Weg mit jungen Talenten weiter und deshalb freue ich mich, dass Ndidi zu uns kommt“, so Ahlgrimm.

„Ich bin dankbar für die Chance, mit Heike und dem Team zusammenarbeiten und lernen zu dürfen. Ich kann noch viel lernen und ich denke, dass Bensheim da für mich das passende Umfeld sein wird. Bei dem Gespräch habe ich mich direkt wohlgefühlt, worauf ich persönlich viel Wert lege. Ich freue mich schon auf die neue Herausforderung und hoffe, dass ich mich schnell einlebe und meinen Platz im Team finden werde“, ist Ndidi Agwunedu voller Vorfreude auf ihren neuen Verein.

Für Abschiedsworte zu früh

Verlassen wird den Verein zum Saisonende hingegen Linksaußen Christin Kühlborn. Kühlborn kam 2019 von ihrem Heimatverein SG 09 Kirchhof nach Bensheim und bildete seitdem das Duo auf Linksaußen mit Elisa Stuttfeld. Flames-Geschäftsführer Michael Geil sagte den Personalien: „Unser Konzept mit jungen talentierten Spielerinnen zu arbeiten wird durch die Verpflichtung von Ndidi weiter bestätigt. Wir freuen uns auf das neue Mitglied der Flames-Familie. Gleichzeitig wünschen wir Christin schon jetzt für die Zukunft alles Gute. Für Abschiedsworte ist es noch zu früh. Wir sind sicher, dass sie ihre Fähigkeiten bis zum Saisonende voll einbringen wird.“ red