KSV Rimbach mauschelt mit

Reilingen/Rimbach. Mit einer Farce endete der Kampf der 2. Ringer-Bundesliga zwischen der RKG Reilingen/Hockenheim und dem KSV Rimbach. Die RKG mauschelte sich zu einer 0:0-Wertung – um den drohenden Aufstieg zu verhindern.

Die Kurpfälzer traten gegen die Südhessen nur mit neun Athleten an, wovon lediglich acht auf der Waage das zulässige Gewicht hatten – laut Regularien ein klarer Regelverstoß, was eine 0:36-Niederlage für die Gastgeber bedeutete. Die verärgerten Odenwälder wollten daraufhin nicht zum bedeutungslosen Geschehen auf der Matte antreten und konnten nur nach Androhung einer Geldstrafe überzeugt werden. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, trat ihr Athlet im Schwergewicht jedoch nicht an, was zu einer Neubewertung des Gesamtergebnisses führte. Da Rimbach nun ebenfalls nur acht reguläre Kämpfer aufzuweisen hatte, wurde der Kampf mit 0:0 gewertet.

„Hier versuchten beide Vereine offensichtlich, den Aufstieg zu verhindern“, kommentierte DRB-Vizepräsident Manuel Senn das Verhalten beider Mannschaften. Laut Senn erhalten beide Clubs nun eine Anzeige wegen unsportlichen Verhaltens, zudem wird sich der Bundesliga-Ausschuss mit dem Vorfall befassen.

Reilingen liegt vor dem letzten Kampftag mit 14:8 Punkten auf dem zweiten Platz des Siebener-Feldes hinter Baienfurt/Ravensburg (19:3). Rimbach ist mit 11:11 Punkten Vierter und tritt am Samstag bei Schlusslicht Rhein-Nahe (5:17) an. red/sz