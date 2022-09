Koreanischer Großmeister ist beeindruckt

Hochrangigen Besuch aus Korea hatte die Abteilung Hapkido der TSV Auerbach. Einer Einladung des Sportlichen Leiters Michael Schütz (7. Dan) folgend, verbrachte der koreanische Großmeister und Vizepräsident der Korea Kido Association, Choi Chohng Kwahn Jang Nim (10. Dan), eine ganze Woche an der Bergstraße. Ein Besucher, der in seinem Rang in etwa einem Vizepräsidenten der FIFA

...