Komplimente trotz Niederlage

Nachdem die Schlusssirene ertönt war, gingen die meisten Flames-Spielerinnen in die Hocke – erschöpft und niedergeschlagen. Über weite Strecken der 60 Minuten hatten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach am Freitagabend – wie berichtet – der Neckarsulmer Sport-Union eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe geliefert; am Ende standen die Flames in der heimischen Weststadthalle

...