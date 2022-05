Kohr verpasst bei Premiere knapp Gold

Auerbach. Sechs Medaillen, darunter einmal Gold, gab es für die Teilnehmerinnen der TSV Auerbach bei den hessischen Einzelmeisterschaften in der Gymnastik in Eschborn, wo die Kürübungen mit den Handgeräten Ball und Band ausgetragen wurden, sowie bei den Pflichtwettkämpfen in Kilianstädten (zusätzlich mit der Seilübung).

Emilia Kohr Wettkampf P5 (10 Jahre und jünger), die sich zum ersten Mal für die hessischen Einzelmeisterschaften (Pflicht) qualifiziert hatte, überzeugte die Kampfrichter vor allem mit ihrer Ballübung und holte mit nur 0,033 Punkten Abstand zum ersten Platz eine Silbermedaille. In den Wettkämpfen P6 (12 Jahre und jünger), P9 (18 Jahre und jünger) sowie P9 (18 Jahre und älter) ging jeweils die Bronzemedaille nach Auerbach. Nicole Bogzuki, Sarah Fertig und Annika Meier erturnten sich hier jeweils den dritten Platz.

Im Wettkampf P8 (16 Jahre und jünger) holte Hanna Lückmann die einzige Goldmedaille für Auerbach. Sie überzeugte vor allem mit dem Seil, während ihre Vereinskameradin Lotta Plenio sich im selben Wettkampf mit einer sehr guten Bandwertung den zweiten Platz erturnte.

Helena Rosenkranz verpasste zweimal knapp das Treppchen. Sie erturnte sich sowohl in der Kür K6 als auch in der Pflicht P6 den vierten Platz. Ebenfalls Vierte wurde Annika Meier in der K8 (18 Jahre und älter). red