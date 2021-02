Bensheim. War das das Spiel ihres Lebens? Jessica Kockler überlegt kurz. „Von der Quote her auf jeden Fall.“ 57,69 Prozent der Würfe wehrte die Flames-Keeperin am Samstag ab und trug mit diesem irren Wert die HSG Bensheim/Auerbach zum 30:24 (14:12)-Sieg über Frisch Auf Göppingen im Heimspiel der der Frauenhandball-Bundesliga. „Es freut einen natürlich sehr, wenn man einen großen Beitrag zum Erfolg leisten kann“, sagt sie zu ihrer grandiosen Vorstellung.

Die HSG-Bank quittierte Kocklers Paraden während der Partie mit stehenden Ovationen, nach dem Abpfiff stand die Kapitänin im Mittelpunkt der Flames-Jubeltraube. Die wenigen zugelassenen Zuschauer auf der Tribüne der Weststadthalle – Personen, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Begegnung beitrugen – schüttelten bisweilen ungläubig den Kopf ob der Künste von „The Wall“ Jessica Kockler.

Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm bescheinigte ihrer Torfrau, „überragend gehalten“ zu haben. Frisch-Auf-Coach Nico Kiener erkannte in der „Quote der gegnerischen Torfrau“ eine der Hauptursachen für die Niederlage seiner Mannschaft.

Nach 22 Minuten hatte Jessica Kockler die glücklose Helen van Beurden zwischen den Pfosten abgelöst, die Flames lagen zu diesem Zeitpunkt mit 10:12 zurück. „Ich habe mir eigentlich keine großen Gedanken gemacht“, blickt die 30-Jährige auf den Moment ihrer Einwechslung zurück. Gut 30 Sekunden auf dem Feld, musste Kockler die erste Prüfung meistern: Eine Offensivaktion der HSG wurde geblockt, Frisch-Auf-Akteurin Tina Welter steuerte im schnellen Gegenstoß allein auf den HSG Kasten zu – und scheiterte an der 1,86 Meter großen Flames-Wand. „Den ersten Wurf zu halten, ist für eine Torhüterin mega-wichtig.“

Bis zur Pause entschärfte sie weitere sechs Hochkaräter des Gegners und nistete sich damit ein im Kopf der Gäste-Angreiferinnen ein. „Man hat die Verunsicherung bei Göppingen bei den Würfen gespürt. Das ist das, was man als Torhüterin erreichen will.“ Ihre Erfolgsquote in diesem Match (15 Paraden) führt Kockler auch auf eine gewissenhafte Vorbereitung zurück. „Wir arbeiten mit Videoanalyse und Wurfbildern. Es gehört ein bisschen Glück dazu, wenn es so gut klappt wie am Samstag.“

Gefühlschaos vor Karriere-Ende

Nach vier Spielzeiten ist für die gebürtige Saarländerin, die 2017 von der DJK/MJC Trier nach Bensheim gewechselt war, Schluss bei den Flames und mit Bundesliga-Handball. „Die Entscheidung steht“, sagt sie. Auch wenn sie nach einer Performance wie am Samstag kurzzeitig ins Grübeln gekommen ist über ihr Karriereende. „Da herrschte schon ein bisschen Gefühlschaos bei mir.“

Nach dem Abschluss ihrer Laufbahn wird die Groß- und Außenhandelskaufmann mit ihrem Freund ihren Lebensmittelpunkt zunächst weiterhin in Bensheim haben. „Wir bleiben erstmal hier, wollen aber irgendwann wieder zurück nach Trier.“ Dass sie dem Handball in irgendeiner Form (etwa als Torwart-Trainerin) erhalten bleibt, will sie nicht ausschließen. Vorerst freut sie sich aber auf die handballfreien Wochenenden. „Das werde ich genießen.“

15 Begegnungen sind es für die HSG Bensheim/Auerbach noch in dieser Saison, 15 Spiele für Jessica Kockler bis zum Karriereende. Verabschieden von der Bundesliga-Bühne würde sie sich gerne mit dem siebten Platz, den das Team derzeit im Klassement einnimmt („Das wäre super.“) – und mit einem Erfolg gegen die HSG Blomberg-Lippe. Sechsmal stand sie mit den Flames in der Bundesliga und einmal im DHB-Pokal gegen diesen Konkurrenten auf der Platte, alle Duelle gingen an die Equipe aus NRW.

Die letzte Chance zu einen Sieg über Blomberg-Lippe bietet sich am 22. Mai. Die Auswärtspartie in Blomberg ist für die Flames das letzte Spiel in dieser Saison, und für Jessica Kockler der letzte Auftritt in der Bundesliga. eh