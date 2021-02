Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach hat in der Handball-Bundesliga der Frauen die nächsten zwei Punkte eingefahren: Mit 30:24 (14:12) gewannen die Flames am Samstag ihr Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen. Nach diesem Erfolg rangiert die Mannschaft von Trainerin Heike Ahlgrimm im Klassement weiterhin auf Platz sieben, Göppingen ist nach wie vor Drittletzter.

AdUnit urban-intext1

Überragende Spielerin in der Weststadthalle war Torfrau Jessica Kockler. Die HSG-Kapitänin übernahm in der 22. Minute von Helen van Beurden den Job zwischen den Posten und hielt den bisweilen unruhigen Flames-Dampfer mit ihren Paraden auf Kurs. Am Ende ihres 38-Minuten-Einsatzes stand für Kockler eine Abwehrquote von rund 58 Prozent zu Buche – ein fast surrealer Wert. Die meisten Tore für Bensheim/Auerbach erzielten Lisa Friedberger (6/4), Sarah van Gulik (6/2), Alicia Soffel und Ines Ivancok (beide 4). Für die Gäste traf Michaela Hrbkova (8/2) am häufigsten.

HSG Bensheim/Auerbach: van Beurden (1. bis 22.), Kockler (22. ... HSG Bensheim/Auerbach: van Beurden (1. bis 22.), Kockler (22. bis 60.) – Hurst (3), Stuttfeld (2), Heider (2), Spur Petersen (1), Dekker (1), Soffel (4), Friedberger (6/4), Kühlborn (1), van Gulik (6/2), Ivancok (4), Niewiadomska, Kockel. Beste Torschützinnen Göppingen: Hrbkova (8/2), Wolf (4/3), Ioneac, Brugger (beide 4). Schiedsrichter: Hannes/Hannes (Aachen/Frankfurt). – Zuschauer: keine. – Siebenmeter: 6/6 (verwandelt 6/5). – Zeitstrafen: Soffel – Hrbkova (2), Krhlikar (2), Morf-Bachmann, Tinti, Ehmann. Der Spielfilm: 1:4 (8.), 3:6 (11.), 8:8 (16.), 10:12 (22.), 12:12 (25.), 14:12-Pausenstand. – 14:14 (34.), 18:15 (38.), 22:18 (45.), 24:18 (48.), 30:22 (58.), 30:24-Endstand. So geht’s weiter: HL Buchholz-Rosengarten – Flames (Sa. 6. Feb., 19 Uhr); Flames – VfL Oldenburg (Sa. 13. Feb., 18 Uhr). eh

Bensheim/Auerbach hatte einige Mühe, in die Partie zu finden. Die Abwehr bekam in der Anfangsphase Hrbkova und Roxana Ioneac, die beiden Halbspielerinnen im Göppinger Rückraum, nicht in den Griff. Im Angriff gelang es den Flames zunächst nicht, ihr Tempospiel durchzubringen. Frisch Auf brachte ein gut organisiertes Rückzugsverhalten auf die Platte und nahm somit die Geschwindigkeit aus den Aktionen. Zudem unterliefen den Gastgeberinnen einige technische Fehler, die zusätzlich für Rhythmusstörungen im Angriffsspiel sorgten.

Das Frisch-Auf-Team, bei dem Neuzugang Louisa Wolf bei ihrer Premiere für Göppingen in der Offensive die Steuerung übernahm, erwischte den besseren Start, lag 4:1 (8.), 5:2 (9.) und 6:3 (11.) in Front. Durch eine Co-Produktion von van Gulik (Pass) und Sarah Dekker (Tor) kamen die Flames zum 6:6 (14.). Bensheim kämpfte sich in das Match, musste aber immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen, auch weil vorne einige hochkarätige Möglichkeiten liegengelassen wurden. Der Abstiegskandidat aus Baden-Württemberg verteidigte seinen Vorsprung, Hrbkova stellte auf 12:10 (22.) für die Equipe von Coach Nico Kiener.

AdUnit urban-intext2

Heike Ahlgrimm entschied sich zu diesem Zeitpunkt, einen Wechsel auf der Torhüter-Position vorzunehmen. Jessica Kockler kam aufs Feld – und hielt in den acht Minuten bis zur Pause jeden Ball, der auf ihren Kasten kam. Von den Außenbahnen, vom Kreis, von der Siebenmeterlinie oder im Tempogegenstoß – Kockler kassierte keinen Treffer und kam in diesen acht Minuten auf sieben Paraden. Mit ihrer außergewöhnlichen Leistung bereitete die 30-Jährige ihrem Team den Weg zur Wende.

Mit einem 4:0-Lauf und einer 14:12-Führung verabschiedeten sich die Flames aus dem ersten Abschnitt. Kurz nach Wiederbeginn gelang es Frisch Auf zum ersten Mal die HSG-Torhüterin zu bezwingen. Wolf verwandelte einen Siebenmeter zum 13:14. Die Ex-Flames Alexandra Tinti glich vom Kreis zum 14:14 aus (34.). Die Begegnung schien wieder offen. Die Flames stellten nach Toren von Ivancok (2) und einem Siebenmeter von Friedberger auf 18:15 (38.). Göppingen blieb dran, verkürzte auf 17:18 und 18:19 (42.).

Der nächste „Lauf“ zum 24:18

AdUnit urban-intext3

Die Zeit war reif für ein paar Torwart-Paraden, und Jessica Kockler lieferte. Das Flames-Gehäuse war zwischen der 42. und 49. Minute erneut komplett dicht, aus einem 19:18 wurde ein 24:18. Von diesem zweiten „Kockler-Schock“ erholten sich die Göppinger Handballerinnen nicht mehr. So brachten etwa die beiden Außen Iris Guberinic und Tina Welter nicht einen einzigen ihrer sieben Versuche im Netz unter.

AdUnit urban-intext4

Die HSG-Combo nutzte die Impulse ihrer Torfrau und zog nach dem 25:19 (50.) weiter davon, kurz vor Schluss betrug der Vorsprung acht Tore (30:22/58.).

Bei Bensheim/Auerbach funktionierte nun das Spiel über Isabell Hurst am Kreis und die Gegenstöße (Lotta Heider, Christin Kühlborn). Friedberger (4) und van Gulik (2) verwerteten alle Siebenmeter, so dass sich das Match auf der Zielgeraden zu einer deutlichen Angelegenheit entwickelte. Zumal Frisch Auf Göppingen in der finalen Sequenz auch aufgrund von insgesamt sieben Zeitstrafen (die HSG konnte zweimal in zweifacher Überzahl angreifen) nichts mehr zuzusetzen hatte.