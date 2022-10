Knieverletzung: Eintracht Frankfurt mehrere Wochen ohne Abwehrchef Hasebe

Frankfurt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Abwehrchef Makoto Hasebe verzichten. Der 38 Jahre alte Japaner habe sich im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen, teilten die Hessen am Freitag mit.

Hasebe fehlt der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner damit nicht nur im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky), sondern wahrscheinlich in allen bis zur WM-Pause Mitte November ausstehenden Pflichtspielen. Der Routinier hatte sich zuletzt in glänzender Form präsentiert und der Eintracht-Abwehr die nötige Stabilität verliehen.