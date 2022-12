Knauff nicht im Eintracht-Frankfurt-Training

Frankfurt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in nächster Zeit auf Ansgar Knauff und Marcel Wenig verzichten. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer Knauff hat sich eine leichte Faszienblessur zugezogen. Das zwei Jahre jüngere Mittelfeldtalent Wenig erlitt eine Mittelfußfraktur. Beide Eintracht-Profis werden bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Die Eintracht und der langjährige Kaderplaner Ben Manga haben sich auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Der bis Sommer 2026 gültige Vertrag des 48-Jährigen wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, hieß es in einer Clubmitteilung. Manga wird mit dem englischen Zweitligisten FC Watford in Verbindung gebracht, dort soll er Sportdirektor werden. Der Talentspäher war bei der Eintracht für wichtige Transfers verantwortlich. So kamen unter seiner Regie Spieler wie Evan Ndicka, Ante Rebic, Luka Jovic, Sebastien Haller und zuletzt Randal Kolo Muani sowie Eric Dina Ebimbe zur SGE. dpa