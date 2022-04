Klein trainiert den SV Kirschhausen

Kirschhausen. In Rekordzeit hat Fußball-B-Ligist SV Kirschhausen einen Nachfolger für Trainer Frank Tegelkämper gefunden. Etwas mehr als eine Woche, nachdem dieser seinen Rücktritt erklärt hatte, präsentiert der Verein mit Stephan Klein seinen Nachfolger. Klein soll schon beim Gastspiel der Kirschhäuser am Sonntag in Wald-Michelbach auf der Bank sitzen, der SG Odin strebt aber eine Verlegung an.

Mit Stephan Klein, der bis vor drei Wochen noch den A-Ligisten TSV Aschbach trainierte, glaubt der Zweite Vorsitzende des SVK, Dominik Gärtner, den richtigen Übungsleiter gefunden zu haben: „Wir sind überzeugt, dass er uns helfen kann, damit wir zunächst nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.“ Zupass käme Kirschhausen, dass Klein ein externer Trainer ist, der den Blick von außen auf die Mannschaft hat. Ihm zur Seite steht nach wie vor Co-Trainer Sascha Schmitt. hei/ü

