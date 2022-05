Klein, aber fein bei der FSG

Bensheim. Die 15. Auflage nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause fiel corona-bedingt zwar kleiner als üblich aus, aber dennoch kann das internationale Basinus-Trophy-Turnier für den Fußballnachwuchs abermals als voller Erfolg gewertet werden. Die FSG Bensheim zeichnete sich nicht nur als ausgezeichneter Gastgeber bzw. Ausrichter mit Turnierleiter Holger Rettig an der Spitze aus, sondern sie machte auch sportlich auf sich aufmerksam, „denn drei Endspielteilnehmer, nämlich bei U 11, U 13 und U 15, hatten wir bei der Trophy noch nie“, so Rettig, seines Zeichens auch stellvertretender Jugendleiter beim Weststadt-Club.

In fünf Altersklassen von B- bis E-Junioren bzw. von U 17 bis U 11, waren 48 Mannschaften aus fünf Nationen, nämlich Niederlande, Belgien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland, am Ball; „ein Drittel weniger als bei den 14 Auflagen zuvor. Vor allem waren weniger die üblicherweise sehr starken ausländischen Mannschaften dabei“, verwies der Turnierleiter auf den Meldeschluss bereits im März, „als wir die Corona-Situation noch gar nicht richtig abschätzen konnten. So haben wir die Teilnehmerfelder dann mit Mannschaften aus der Umgebung aufgefüllt.“ Auch das Rahmenprogramm wurde bewusst klein gehalten, aber die traditionelle Einlauf-Zeremonie aller Teams mit dem Abspielen der Nationalhymnen durfte natürlich nicht fehlen.

2 Bilder Internationales Flair herrschte wieder im Sportpark West. Foto links: Tim Gärtner (re.) von den FSG-E-Junioren kämpft um den Ball. © Strieder

Nach einer Mini-Trophy für F- und G-Junioren im Funino-Spielsystem zum Auftakt lief an den zwei folgenden Turniertagen auf bis zu vier Feldern gleichzeitig alles reibungslos und im Zeitplan ab. hs

