Klarer Sieg im ersten Oberliga-Heimspiel

Bensheim. Die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach gewann ihr erstes Heimspiel in der Oberliga 37:17 (19:11) gegen die HSG Haibach/Glattbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Flames-Jugend startete konzentriert, setzte sich schnell ab und gab die Führung zu keiner Zeit aus der Hand. Aufgrund eigener Fehler in der Abwehr, besonders was die Absprachen anging, ermöglichte man dem Gegner zu viele Tore. Die Ansprache von Trainerin Ilka Fickinger in der Pause zeigte jedoch Wirkung, die Mädels standen deutlich besser und konzentrierter in der Abwehr und auch im Angriff wurde die Chancenverwertung besser. Der Sieg war somit aber zu keiner Zeit gefährdet.

Tore f. Bensheim: Zoe Davenport (10), Sophia Ewald (4), Chiara Schmitz (7), Mariella Schütz (6), Emma Grub (4), Kathi Ille (1), Lara Moritz (2), Luana Kappel (2), Mia Klimpke (1).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weibl. D-Jugend Bezirksoberliga: HSG Fürth/Krumbach – HSG Bensheim/Auerbach 7:35 (1:18). Nach einem schnellen Ballgewinn brachte Mara Dirion die Gäste in Führung. Eine gute Abwehrleistung führte immer wieder zu Ballgewinn, dabei wurden ein paar wenige Bälle verworfen, sonst wäre der Vorsprung noch schneller angewachsen. Auch nach der Pause legten die Bensheimerinnen viel Spielfreude aufs Feld. Die Mannschaft freut sich auf das letzte Heimspiel am Sonntag um 12 Uhr in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule gegen Verfolger TV Büttelborn, in dem die HSG mit einem Sieg die Meisterschaft eintüten will.

Tore f. Bensh.: Mariella Koumtoudji Tchatat (9), Greta Ross (3), Sarah Eberlein (2), Chiara Freudenberger (5), Magdalena Bähr (5), Mara Dirion (6), Mia Braun (3), Lina Ross (2). red