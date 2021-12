Klarer Derbysieg der SG Gronau

Gronau. Ohne ihre etatmäßigen Spieler an den Positionen 1 bis 3 war der VfL Bensheim bei der 0:9-Derbyniederlage in der Tischtennis-Kreisliga bei der SG Gronau chancenlos. Für die Gronauer, die mit 16:4 Punkten nach der Vorrunde zu einem Spitzentrio zählen, mussten nur Alpers/Werner (3:2 gegen S. Burkard/Knussmann) um ihren Punktgewinnen kämpfen; ansonsten gingen alle Spiele sehr deutlich aus, was ein Spielverhältnis von 27:4 unterstreicht. - Weitere SG-Punkte: Kühn/Russ, Marquardt/Volk, Kühn, , Alpers, Marquardt, Werner, Russ, Volk.

2. Kreisklasse: SG II – SG Hüttenfeld III 6:2. Nach diesem Sieg gegen einen ebenfalls ersatzgeschwächten Tabellennachbarn verbleiben die Gronauer mit 12:4 Punkten nach der Vorrunde in der Spitzengruppe. - SG-Punkte: Volk/Degenhardt, Böhm/Natho, Volk (2), Degenhardt und Böhm.

Zudem kam Gronau II im Pokalwettbewerb eine Runde weiter. Zum 4:2 beim TV Bürstadt VI steuerten Volk (2), Degenhardt und Volk/Degenhardt die Punkte bei. red