Klare Sache für Topspin Lorsch

Lorsch/Heppenheim. In den vergangenen Spielzeiten gab es zwischen TTV Topspin Lorsch und TTC Heppenheim viele spannende und knappe Spiele. Diesmal war das Derby in der Tischtennis-Hessenliga eine klare Sache für die Lorscher, die sich an den eigenen Platten mit 9:3 durchsetzten. Zudem wurde es zwischenzeitlich hitzig, was für die Stimmung nicht förderlich war.

Die abstiegsbedrohten Heppenheimer hielten zu Beginn noch gut mit. Hay/Kessler hatten gegen Mostowys/Bretzer keine Mühe und Schaumann/Dreißigacker mussten sich Goisser/Müller erst nach fünf umkämpften Sätzen geschlagen geben. Bereits seinen sechsten Saisonerfolg verbuchte Max Hay in einem starken Match gegen Mostowys (3:2). Seine starke Form unterstrich auch Maximilian Schaumann mit dem 3:0 gegen Baumgart.

Für die Lorscher, die mit einem kampflosen 9:0-Sieg tags darauf beim Tabellenvorletzten TG Nauheim ihren sechsten Rang untermauerten, punkteten zudem Nicklas/Baumgart; Nickla (2), Mostowys, Goisser, Baumgart, Müller und Bretzer. drei/ü/red