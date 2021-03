Frankfurt/Bergstraße. Beim Hessischen Fußballverband (HFV) zeigt man sich erfreut darüber, dass die Landesregierung bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die seit 8. März geltenden Lockerungen für den Fußballsport in Hessen nun bestätigt hat. „Mit Blick auf Sport und Jugendliche haben wir alles so gelassen, wie es gerade ist. Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Kinder bewegen können“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier.

Das bedeutet, dass das uneingeschränkte Fußballtraining für Kinder unter 15 Jahren sowie das Kleingruppentraining von Erwachsenen vorerst weiterhin erlaubt sind. Dennoch kann es, aufgrund der Inzidenzwerte vor Ort, zu Einschränkungen durch die lokalen Behörden kommen, wenn das Eskalationsmodell des Landes dies erfordert.

„Wir freuen uns darüber, dass unseren Kindern und Jugendlichen weiterhin die Möglichkeit der Bewegung durch das Fußballspielen ermöglicht wird. Auch der Silberstreif am Horizont aller weiteren Fußballerinnen und Fußballer macht Hoffnung. Der Infektionsschutz unserer Mitglieder steht dabei für den HFV an erster Stelle. Wie sich die aktuellen Beschlüsse vom vergangenen Montag auf die Saison aller Frauen-, Männer- und Jugendklassen auswirken, ist Thema der Vorstandssitzung am kommenden Samstag“, erklärte HFV-Präsident Stefan Reuß. red