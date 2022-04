Kickers-Zweite in Verbandsliga

Frankfurt/Offenbach. Auf Antrag der Offenbacher Kickers wird die zweite Herrenmannschaft des derzeitigen Regionalligisten bei Aufnahme des Spielbetriebs zur Saison 2022/23 in die Verbandsliga Süd eingruppiert. Diese im Rahmen der Sitzung des HFV-Ausschusses für Spielbetrieb und Fußballentwicklung getroffene Entscheidung steht unter der Bedingung, dass die erste Herrenmannschaft der Kickers in der Spielzeit 2022/23 am Spielbetrieb einer Lizenzliga (1. oder 2. Bundesliga), der 3. Liga und/oder das A-Juniorenteam am Spielbetrieb der A-Junioren-Bundesliga teilnimmt. „Wir möchten Kickers Offenbach dabei unterstützen, dass deren junge Talente Wettkampfpraxis auf entsprechendem Niveau sammeln. Der Verein hat dem HFV dafür ein entsprechendes Konzept vorgestellt, das wir gerne fördern“, so Verbandsfußballwart Thorsten Bastian. red

