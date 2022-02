Kickers Offenbach wollen dranbleiben

Offenbach. In der Fußball-Regionalliga Südwest steht nach einer achtwöchigen Winterpause der Punktspielstart im Kalenderjahr 2022 an. Dabei sind die Offenbacher Kickers heute (19 Uhr) im Heimspiel gegen RW Koblenz (Zutritt für maximal 10 000 Zuschauer nach der 2G-Plus-Regelung) voll auf Sieg eingestellt. Schließlich ist die Mannschaft von Cheftrainer Sreto Ristic als Tabellendritter aussichtsreich und in Lauerstellung im Aufstiegskampf dabei.

Erstmals wird Mittelstürmer Philipp Hosiner (Winter-Zugang von Dynamo Dresden) für die Kickers auf Torejagd gehen – und das hochmotiviert, „denn es ist toll, dass wir endlich wieder vor großer Kulisse spielen können. Ich halte unseren Kader für sehr spielstark. Er ist richtig gut und ausgewogen zusammengesetzt.“ Neben den Langzeitverletzten wird eventuell noch Mathias Fetsch (nach Zahnoperation) bei Offenbach ausfallen. Ristic warnt vor dem Tabellen-13. aus Koblenz, aber er zeigt sich siegessicher, „denn wir haben eine starke Mannschaft“. red

