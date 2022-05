Beste Bedingungen herrschten in Darmstadt bei den Titelkämpfen in der Leichtathletik für die Region Südhessen. Mit einer überschaubaren, aber schlagkräftigen Gruppe trat der Leichathletikclub Olympia Lorsch an und brachte sechs Titel mit nach Hause. Darüber hinaus standen 25-mal Athletinnen und Athleten aus der Klosterstadt auf dem Siegerpodest.

Keno Lemke gelang bei der männlichen

...