Keine guten Omen für SV Waldhof

Mannheim. Mit dem SV Meppen verbindet Patrick Glöckner eher unangenehme Erinnerungen. Eine 0:2-Niederlage im Emsland Anfang Dezember 2020 leitete in der Vorsaison einen adventlichen Absturz des SV Waldhof Mannheim in der 2. Fußball-Liga ein, der den Trainer kurz vor Weihnachten richtig in die Bredouille brachte. Ein unerwartetes 0:1 zu Hause im Carl-Benz-Stadion gegen die Nordwestdeutschen im vergangenen März löste die nächste handfeste Mannheimer Krise aus. Am Ende der Saison stand Meppen als sportlicher Absteiger fest (und blieb nur durch den Uerdinger Lizenzentzug drin), hatte aber gegen den SVW die Komplettausbeute von sechs Punkten geholt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da ist noch ein Stachel, der ziemlich tief sitzt. Wenn sich die Emsländer am heutigen Dienstag (19 Uhr) wieder in Mannheim vorstellen, ist die Ausgangslage allerdings eine völlig andere. Meppen hat als Tabellensiebter mit sieben Punkten aus vier Partien den besten Drittliga-Start der Vereinsgeschichte hingelegt, der Waldhof befindet sich seit dem 3:2 (3:0)-Erfolg am Samstag bei Viktoria Köln nach durchwachsenem Auftakt wieder im Aufwind. Innenverteidiger Gerrit Gohlke fehlt dem SVW nach einem Schlag auf den Knöchel aus dem Spiel bei Viktoria Köln. alex