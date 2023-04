Keine Geldstrafe für KSV Rimbach

Rimbach. Der KSV Rimbach hat gekämpft – um seinen guten Ruf und gegen eine Geldstrafe von 3000 Euro. Das war kein Pappenstiel und der Gegner ein großer: der Deutsche Ringer-Bund (DRB). Jetzt ist es offiziell, die Anzeige des Verbands gegen den Zweitligisten wurde in der Berufungsverhandlung vom Rechtsausschuss II zurückgewiesen.

KSV-Vorsitzender Stefan Eckert ist froh darüber, dass sein Verein freigesprochen wurde. Die Verhandlung fand online statt, weil der Vorsitzende Heiko Gensicke aus Potsdam kommt, dazu zwei Schöffen. Der KSV Rimbach hatte einen Fachrechtsanwalt aus Leipzig eingeschaltet, der bereits in Rechtsstreitigkeiten mit dem Deutschen Ringer-Bund Erfahrung hat.

Was wurde überhaupt genau verhandelt? Am 11. Dezember fand der vorletzte Zweitligakampf zwischen der RKG Reilingen/Hockenheim und dem KSV Rimbach statt. Beide Mannschaften konnten noch Vizemeister werden und hätten zum damaligen Zeitpunkt in die 1. Liga aufsteigen müssen (die Aufstiegspflicht wurde nachträglich gestrichen).

Die Gastgeber verloren – wie später zugegeben wurde – beabsichtigten an der Waage, das Ergebnis wurde mit 36:0 für den KSV Rimbach gewertet. Während des Freundschaftskampfs trat ein ausländischer Ringer der Rimbacher nicht an, woraufhin der DRB das Ergebnis auf 0:0 änderte. Im Anschluss zeigte der DRB die RKG Reilingen/Hockenheim und den KSV Rimbach wegen unsportlichen Verhaltens an.

Bei einer ersten Verhandlung des Rechtsausschusses I bekam der DRB Recht und der KSV eine Geldstrafe von 3000 Euro auferlegt. Nach vier Monaten wurde der Sachverhalt in einer zweiten Verhandlung durch den Rechtsausschuss II richtiggestellt und dem Berufungsantrag des KSV Rimbach stattgegeben. beg