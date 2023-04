Kein neues Stadion für den SV Waldhof

Mannheim. Die Mannheimer Stadtverwaltung will am Carl-Benz-Stadion als Spielstätte für den Fußball-Drittligisten SV Waldhof dauerhaft festhalten. In einer Beschlussvorlage für den Hauptausschuss des Gemeinderats heißt es, die möglichen Alternativ-Standorte seien ungeeignet. SVW-Geschäftsführer Markus Kompp wollte dazu auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Eingehend geprüft wurden in den vergangenen Monaten zwei Standorte: das Gelände der ehemaligen Spiegelfabrik auf dem Luzenberg sowie der Großparkplatz am Maimarktgelände. Bei diesem schließe der benachbarte Flughafen einen Stadionneubau aus Sicherheitsgründen aus, heißt es.

Der Luzenberg komme nicht in Betracht, weil hier auch dringend benötigter Wohnraum entstehen solle. Da sei aus Lärmschutzgründen kein Fußballstadion möglich.

Beim Carl-Benz-Stadion kommt ein Gutachten dagegen zum Ergebnis, dass sich durch bauliche Veränderungen der Lärm reduzieren ließe, so dass dort zukünftig auch nach 22 Uhr endende Ligaspiele ausgetragen werden können. sma