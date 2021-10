Kein einfacher Sieg für Darmstadt 98

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat einen Erfolg gegen Ex-Trainer Markus Anfang und Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen gefeiert und mit einem 3:0 (1:0) einen großen Sprung in Richtung der Spitzenränge in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht (siehe auch Seite 23). „Wenn du 3:0 gewinnst, dann ist es mit Sicherheit verdient. Ich fand aber nicht, dass das Spiel so einfach war“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht: „Es war ein schwer erkämpfter, aber dann auch gut erspielter und taktisch hervorragend umgesetzter Sieg gegen trotz allem starke Bremer.“

Werder-Coach Markus Anfang kommentierte das Spiel an seiner alten Wirkungsstätte wie folgt: „Darmstadt hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir müssen schauen, dass wir daraus lernen.“ In einer intensiven Partie bei ausgeglichenen Spielanteilen blieben Torchancen lange Mangelware. lhe

Abwarten beim SV Waldhof

Es wird im besten Fall eine Punktlandung. Die Frage, ob der SV Waldhof Mannheim nach der Absage der Partie am Samstag beim TSV 1860 München für das nächste Drittliga-Match am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen Zwickau einen Kader mit mindestens 16 Spielern zusammenbekommt, entscheidet sich erst im Laufe der Woche. Im gestrigen Training konnte der SVW nach dem schweren Corona-Ausbruch im Team weiterhin nur auf sieben Feldspieler und zwei Torhüter zurückgreifen, Co-Trainer Maximilian Mehring leitete die Einheit in Abwesenheit von Chefcoach Patrick Glöckner, der voraussichtlich bis Ende nächster Woche in häuslicher Isolation bleiben muss.

Die Spieler, die weiter trainieren dürfen bekommen heute einen freien Tag, bevor ab morgen eine stark beeinträchtigte Vorbereitung auf Zwickau beginnt – begleitet von einem weiteren PCR-Test. alex

