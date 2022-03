Kein Derby „Lola“ gegen Zwingenberg

Bergstraße. Kurzfristig vom Spielplan abgesetzt wurden drei Frauenhandball-Spiele mit Bergsträßer Beteiligung: So findet in der Bezirksliga A weder das Derby zwischen der FSG Lola und dem TuS Zwingenberg II noch das Heimspiel von Schlusslicht HSG Fürth/Krumbach II gegen den TV Büttelborn statt. In der Bezirksoberliga wurde die Partie des HC VfL Heppenheim gegen den TSV Pfungstadt vom Spielplan abgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das A-Liga-Derby zwischen der „Lola“ (Lorsch/Lampertheim) und Zwingenberg wurde auf Bitten des Spitzenreiters abgesagt: „Wir haben vier Corona-Fälle in der Mannschaft, wobei die betreffenden Spielerinnen noch im Training dabei waren“, erklärt FSG-Trainer Dieter Petermann. „Da blieb uns nichts anderes übrig – auch zum Schutz der Zwingenbergerinnen.“ Ein Nachholtermin für das Derby steht noch nicht fest, ebenso wie für das Spiel der HSG Fürth/Krumbach II gegen Büttelborn, das von den Gästen ebenfalls wegen Corona-Fällen abgesagt wurde.

HC-VfL-Trainer Sascha Köhl ärgert sich über die Art und Weise, wie die Absage durch den TSV Pfungstadt vonstatten ging. „Es gab keinerlei Kommunikation mit Pfungstadt. Ich habe zufällig von einer Spielerin erfahren, dass die Begegnung nicht mehr im Spielplan steht“, so Köhl. „Natürlich geht es um die Gesundheit. Das ist überhaupt keine Frage. Aber momentan fehlt mir die Transparenz bei einigen Entscheidungen“, hat der Trainer beobachtet, dass auf schon Spielerinnen einer ersten Mannschaft, die wegen Corona ihre Partie abgesagt hat, in der zweiten Mannschaft aufliefen. „Das hat einfach einen sehr faden Beigeschmack“, findet Köhl. esi

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2