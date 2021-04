Kein Darmstädter Frust

Darmstadt. Trotz 2:0-Pausenführung feierte der ersatzgeschwächte SV Darmstadt 98 das 2:2-Remis gegen das beste Auswärtsteam der 2. Fußball-Liga und den Aufstiegsaspiranten SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend als Teilerfolg, „denn wir brauchen jeden Punkt, um in der Tabelle unten rauszukommen“, so Trainer Markus Anfang.

Dank einer engagierten sowie konzentrierten Leistung im ersten Durchgang legten die Lilien zwei Treffer vor, aber für Anfang war mehr drin: „Wir hätten kurz vor der Pause mit dem 3:0 den Sack zumachen können. Ab der 60. Minute hat man dann gemerkt, dass Fürth richtig viel Qualität hat. Wir haben es nicht mehr geschafft, Bälle zu halten und damit deren Spiel zu brechen. Dennoch hatte Fürth in seiner Drangphase eher weniger klar herausgespielte Chancen. Es waren viele Flanken und Standards dabei. Wir haben uns einen Punkt erkämpft und uns diesen aufgrund der ersten Halbzeit auch verdient.“

Für SpVgg-Coach Stefan Leitl war es „ganz am Ende ein glücklicher Punkt für Darmstadt. Meine Mannschaft hat eine hervorragende Einstellung gezeigt und war in allen Belangen überlegen.“ Aufgrund der verschiedenen Halbzeiten war es aber letztlich ein gerechtes 2:2. red