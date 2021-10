Kegel-Europapokal auf Lorscher Bahnen

Lorsch. Großer Kegelsport wird auf den Lorscher Bahnen regelmäßig bei den Heimspielen der Damen- und Herren-Bundesliga geboten, seit gestern ist das Kegelcenter eine Bühne für die europäische Elite. 31 Mannschaften aus zwölf Ländern ermitteln die Gewinner der NBC-Pokale für Damen- und Herrenteams. Mit dabei sind auch vier Mannschaften aus Deutschland, die Lorscher konnten sich nicht qualifizieren. Heute und morgen wird jeweils von 9 bis ca. 20 Uhr die Qualifikation fortgesetzt, ehe es am Freitag ab 11 Uhr in den Halbfinals um den Einzug in die Endspiele am Samstag geht. red/Bild: Gutschalk

