Kaum Entspannung beim SV Waldhof

Mannheim. Von einem echten Andrang konnte mit Blick auf das Trainingsgelände des SV Waldhof Mannheim noch nicht gesprochen werden, aber am Mittwochmittag füllte sich das Personal des Fußball-Drittligisten erstmals wieder merklich auf. Nachdem aufgrund der jüngsten Corona-Welle bei den Blau-Schwarzen zuletzt nur noch sieben Feldspieler die Einheiten absolvieren konnten, gesellten sich mit Angreifer Dominik Martinovic, den Mittelfeldspielern Stefano Russo und Onur Ünlücifci sowie Außenverteidiger Niklas Sommer vier Akteure zum ausgedünnten Kader.

Das Quartett gehörte zu den 17 Personen aus dem Spieler- und Trainer-Kreis des SVW, die direkt oder indirekt von den Corona-Fällen betroffen waren. Und die Corona-Welle beim Waldhof scheint noch nicht beendet: Nach Informationen dieser Redaktion wurde nun auch Mittelfeldspieler Hamza Saghiri über einen positiven Befund unterrichtet. Damit dürfte auch der 24-Jährige für 14 Tage ausfallen.

Was die jüngste Entwicklung und die Rückkehr des Spieler-Quartetts für die Partie des SV Waldhof am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Zwickau bedeutet, ist noch offen. Wie Waldhof-Sprecher Yannik Barwig mitteilte, stehen am Donnerstagvormittag weitere Testreihen an, erst bei der Vorlage der entsprechenden Ergebnisse, könnte sich ein klareres Bild abzeichnen. th