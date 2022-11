Am Samstag (26.) findet zum 30. Mal der „Internationale Karate-Odenwald-Cup“ in der Weschnitztalhalle in Mörlenbach statt. Sechs Nationen, Teilnehmer aus dem benachbarten Ausland sowie dem gesamten Bundesgebiet haben sich angesagt. Mit 76 Vereinen haben Ausrichter Markus Emmerich und der 1. Bushido-Zahnshin Verein Odenwald/Bergstraße einen neuen Teilnehmerrekord zu verzeichnen, nach ihren

