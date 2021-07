Kapitän bleibt bei den Eulen

Ludwigshafen. Gunnar Dietrich wird ein weiteres Jahr das Trikot des künftigen Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen tragen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, verlängerte der 35 Jahre alte Kapitän nur wenige Tage nach dem Bundesliga-Abstieg seinen Vertrag um ein Jahr. „Für mich ist die Vertragsverlängerung von Günnes eine extrem wichtige Entscheidung für den Club. Gunnar ist speziell für die jungen Spieler wichtig, weil er sie besser macht“, sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler. Für Dietrich war wichtig, dass sich Familie, Beruf und Handball „gut vereinbaren“ lassen; er sieht seine berufliche Zukunft in Ludwigshafen. Seit 2008 – mit zwei Jahren Unterbrechung in Lemgo – spielt der Routinier für die Eulen, seit 2017 ist er deren Kapitän. dpa

