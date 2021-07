Junioren kämpfen um DM-Titel

Bergstraße. Nach eineinhalb Jahren Ringen unter Ausschluss der Öffentlichkeit steht für den KSV Rimbach am Wochenende ein großes Ereignis auf dem Programm: Die Odenwälder sind Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren in der freien Stilart (Sa. und So. ab 9 Uhr, Odenwaldhalle).

In der Juniorinnen-Konkurrenz ruhen die Hoffnungen der Gastgeber auf Lisa Eckert (57 kg), die schon Medaillen bei Deutschen Meisterschaften geholt hat. Bei den Junioren geht der Blick vor allem auf Nico Schmitt, der vor zwei Jahren Deutscher Jugendmeister wurde. Er sieht sich in der 70-kg-Klasse aber starken Gegnern gegenüber. Ebenfalls Medaillenchancen rechnet hat Julien Zinser (61 kg), der zum Rimbacher Nachwuchs gehört, obwohl er für den VfK Schifferstadt gemeldet ist. jün