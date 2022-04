Für die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II steht de zweite Spieltag in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga an. Die Junior-Flames empfangen dabei am Samstag (17 Uhr, G.-Scholl-Schule) die SG Kirchhof II. Während für Bensheim/Auerbach (6:4 Punkte) das Rennen um das Ticket nach oben in der Vorwoche mit einer Niederlage bei der TSG Leihgestern (8:2) begann, erzielte die SG II (5:5) zum

...