Einen gelungenen Saisoneinstand feierten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II: Mit 31:24 (14:11) gewann das Team von der neuen Trainerin Nicole Strehl am Sonntag bei der TuS Kriftel. Die Turn- und Sportgemeinde zählt wie die Junior-Flames in der Südgruppe der Oberliga zu den Anwärtern auf ein Ticket für die Aufstiegsrunde in Richtung dritte Liga. „Einen besseren Start

...