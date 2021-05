Die Junior-Flames gehen in der Saison 2021/22 weiterhin in der Handball-Oberliga Hessen an den Start. Nachdem die Runde ’20/21 auf Landesebene corona-bedingt nicht durchgeführt worden war, hatte der Hessische Handball-Verband (HHV) beschlossen, dennoch eine Aufstiegsrunde zur 3. Liga durchzuführen. Für diese Aufstiegsrunde hatten die Junior-Flames sowie die TSG Leihgestern gemeldet. Der

...