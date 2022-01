Nach der Spielabsage in der Vorwoche wegen eines Corona-Falls bei Gegner TuS Kriftel steht für die Oberliga-Handballerinen der HSG Bensheim/Auerbach II am Samstag (19.30 Uhr) der sportliche Start ins Jahr 2022 an. Die Junior-Flames (2./6:4 Punkte) müssen zur TSG Oberursel (4./4:6) reisen, für die diese Partie ebenfalls das erste Pflichtspiel nach der Weihnachtspause ist.

