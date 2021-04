Vor dem A-Jugend-Bundesliga-Team der HSG Bensheim/Auerbach liegt ein steiniger Weg ins Viertelfinale der deutschen Meisterschaft: Mit 27:31 (14:15) verloren die Nachwuchs-Handballerinnen der Flames am Mittwoch in der Weststadthalle das Achtelfinal-Hinspiel gegen den HC Leipzig (wir haben bereits berichtet). Das Rückspiel findet bereits am Sonntag, 2. Mai, (13 Uhr) in Leipzig statt.

„Es

...