Junior-Flames aus dem Auto aufs Feld

Bensheim. Kreativität in Sachen Personal ist am Sonntag (6.) bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II gefragt. Die Junior-Flames müssen am Nachmittag (15 Uhr) bei der TGS Walldorf ran – kurz zuvor, um 12 Uhr mittags, schlägt das A-Jugend-Bundesliga-Team der Flames in der Weststadthalle gegen die SG BBM Bietigheim auf. Die Schwierigkeit bei diesem Doppelpack für die HSG: Viele Handballerinnen sind in beiden Mannschaften aktiv.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klar ist, dass sich einige Spielerinnen unmittelbar nach Ende der A-Jugend-Partie auf den Weg nach Walldorf machen werden. „Das ist sportlich, aber zu schaffen“, sagt Nicole Strehl zu der logistischen Herausforderung. Insgesamt blickt die HSG-II-Trainerin pragmatisch auf die besondere Situation. „Die Mädels, die nach Walldorf nachkommen, müssen sich zumindest nicht mehr warmmachen.“

Die Bensheimerinnen hätten diese Kollision zwischen Frauen-Ober- und Jugend-Bundesliga gerne vermieden. Sowohl Walldorf als auch Bietigheim wurden alternative Spieltermine beziehungsweise eine zeitliche Verschiebung am Spieltag vorgeschlagen – letztlich gingen die beiden Vereine nicht auf die Vorschläge der HSG ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusätzlich zu der ungünstigen Ansetzung der beiden Begegnungen stehen der HSG II aus gesundheitlichen Gründen einige Akteurinnen nicht zur Verfügung. „Es ist momentan nicht gerade ideal“, so Strehl. Die Trainerin ist dennoch zuversichtlich, die Ausfälle kompensieren zu können. „Unser Kader ist groß genug, um das auffangen zu können.“

Sportlich dürfte die Aufgabe in Walldorf für den Tabellenzweiten aus Bensheim keine allzu hohe Hürde darstellen. Die TGS ist Letzter im Secher-Feld der Südstaffel mit bislang erst einem Saisonsieg. Das Hinspiel ging deutlich mit 34:19 an die Junior-Flames. „Wir unterschätzen keinen Gegner, aber die zwei Punkte in Walldorf möchten wir auf jeden Fall mitnehmen“, so Nicole Strehl.

Sonntagnachmittag geht’s rund: Um 16 Uhr empfängt die Oberliga-B-Jugend der Flames in der Scholl-Halle die HSG Haibach, während die zweiten HSG-Männer (B-Liga) gleichzeitig in der AKG-Weiherhaushalle die ESG Erfelden II zu Gast haben. Bereits am Samstagabend sind die Bezirksoberliga-Männer im Derby beim SV Erbach gefordert (siehe gesonderte Vorschau). eh/red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3