Junior-Flames auf der Erfolgswelle

Bensheim. Zweites Spiel, zweiter Sieg für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II: Mit 28:16 (11:9) bezwangen sie die TSG Oberursel. Die Junior-Flames starteten stark in Abschnitt zwei, kassierten bis zur 46. Minute nur ein weiteres Gegentor und setzten sich auf 21:10 ab. Beste HSG-Werferinnen waren Kim Rädge (11/8) und Neele Orth (Foto/5). Die am Wochenende spielfreien Bundesliga-Flames empfangen am Mittwoch (10.), 19.30 Uhr, de Topfavoriten SG Bietigheim (DHB-Pokal). eh/p/Bild: Gutschalk

