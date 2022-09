Am vorletzten Spieltag der Minigolf-Ligen 2022 waren alle drei Teams des MSC Bensheim-Auerbach sehr erfolgreich. Die erste Mannschaft gewann auf der Miniatur-Anlage in Schriesheim knapp mit zwei Schlägen Vorsprung auf Ludwigshafen und konnte somit die Führung in der Tabelle auf zehn Punkte ausbauen. Beim letzten Spieltag in Mainz können die Bensheimer damit den dritten Staffelsieg in Folge in

...