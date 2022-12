Darmstadt. Der U18-Nationalspieler Fabio Torsiello hat seinen ersten Profivertrag beim SV Darmstadt 98 unterschrieben.

Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, bekam der 17 Jahre alte in Darmstadt geborene Offensivspieler einen Vertrag bis zum Juni 2026. Bei den Profis ist Torsiello in dieser Spielzeit mit Einwechslungen gegen den FC Ingolstadt und Arminia Bielefeld auf seine ersten Einsatzminuten gekommen.