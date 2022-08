Julian Beilstein trifft zum 1:1 bei SG-Premiere

Bergstraße. Mit dem Resultat in der ersten Partie der neugegründeten Spielgemeinschaft aus Reichenbach in der Fußball-Kreisliga A war SG-Spielertrainer Christian Bauer einigermaßen zufrieden. „Das Ergebnis ist insgesamt okay“, sagte er zum 1:1 im Auswärtsspiel beim FSV Rimbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die personell angeschlagenen Gäste aus dem Lautertal, die kurzfristig Christopher Beilstein reaktiviert hatten, verpassten es in den ersten 45 Minuten, ihre Chancen zu nutzen. „Wir müssen vorne liegen, bevor Rimbach das 1:0 macht“, berichtete Bauer von mehreren guten Gelegenheiten unter anderem für Julian Beilstein und Dominik Essinger. Zielstrebiger vor dem Tor agierte der gastgebende Neuling, dessen erste Möglichkeit Patrick Feller zur Führung verwertete (43.). Das 2:0 ließ Rimbach kurze Zeit später liegen.

Die SGR konterte noch vor dem Pausenpfiff: Julian Beilstein verwandelte einen an ihm verursachten Foulelfmeter zum Ausgleich (45.). Im zweiten Abschnitt dominierten die Defensivreihen. Torraumszenen ergaben sich meist nur nach Standards. Die SG Reichenbach konnte aus einer Vielzahl von ruhenden Bällen kein Kapital schlagen. „Daraus haben wir leider zu wenig gemacht“, ärgerte sich Christian Bauer.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball-Kreisliga A SV Lindenfels will eine Party feiern Mehr erfahren Fußball Nach der Abreibung kommt Real Madrid Mehr erfahren

SG Reichenbach: Daniel Degenhardt – Heinz, Kaffenberger, Werske, Oberle, Obatare Kator, Bruns, Julian Beilstein, Derigs, Christopher Beilstein, Essinger. – Eingewechselt: Metzner, Müller.

Tore: 1:0 Feller (43.), 1:1 Julian Beilstein (45., Foulelfm.). - Schiedsrichter: Terlinden (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Feller, Duric / Kaffenberger, Werske. eh

SV Lindenfels – VfR Fehlheim II 2:2. Die A-Liga-Saison wurde am Freitagabend mit einer Punkteteilung eröffnet. „Auf diese Leistung können wir aufbauen“, bilanzierte SVL-Coach Kevin Schröder den Auftakt seiner Elf. Nach einer „richtig guten ersten Halbzeit“ (Schröder) lagen die Gastgeber mit 2:0 vorne. Julian Prikel erzielte mit einem Flachschuss die Führung (24.). Ein Eigentor von Remo Kittel im Anschluss an einen Eckball bescherte dem Sportverein das 2:0 (30.). „Wir hätten vor der Pause das 3:0 nachlegen können, das wäre der K.o. für Fehlheim gewesen“, sagte Schröder. Felix Sossna scheiterte im Eins-gegen-Eins am stark reagierenden Elias Krämer im VfR-Kasten.

Nach dem Wechsel verlor Lindenfels seine Linie, so dass sich eine ausgeglichene Begegnung entwickelte. Die Gäste stellten nach individuellen Fehlern in der SVL-Abwehr innerhalb von drei Minuten auf 2:2. Zunächst bugsierte Stephan Weber einen Eckstoß in die eigenen Maschen (69.), kurz darauf gelang Markus Schäfer der Ausgleich. In der Schlussviertelstunde lieferten sich die Teams einen Schlagabtausch, ohne zu Großchancen zu kommen.

SV Lindenfels: Fiedler – Philipp Höly, Justin Hördt, Schmitt, Wörle, Weber, Patrick Klöss, Andreas Höly, Sossna, Stöcker, Prikel. – Eingewechselt: Stanka, Lennart Schneider, Bogner.

VfR Fehlheim II: Krämer – Schmidt-Ocker, Kittel, Akin, Schäfer, Karadoruk, Gutjahr, Cox, Seeger, Erb, Huseinovic. – Eingewechselt: Kocak, Alessandro Zocco, Ekinci.

Tore: 1:0 Prikel (24.), 2:0 Kittel (30., Eigentor), 2:1 Weber (69., Eigentor), 2:2 Schäfer (71.). – Schiedsrichter: Harbauer (Fränkisch-Crumbach). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Sossna, Philipp Höly / Krämer. eh

SC Rodau – SG Nordheim/Wattenheim 1:1. Ganz zufrieden war man beim SC Rodau nicht mit dem Unentschieden. „Wir trauern unseren Chancen aus der zweiten Halbzeit nach“, sagte Edmund Becker. Im Blick hatte der SCR-Pressesprecher in erster Linie die 66. Minute: Sportclub-Neuzugang Mamadou Bah war beim Stand von 1:1 im Strafraum der SG Nordheim/Wattenheim gefoult worden, mit dem anschließenden Elfmeter scheiterte Mirco Müller jedoch an SG-Keeper Pascal Metz.

Im zweiten Abschnitt vergaben die Gastgeber durch Maik Müller (49.), Leon Elvenkemper (53.) und Bah (55.), der den Ball aus 25 Metern haarscharf am leeren Kasten vorbeischob, weitere Hochkaräter. „Nach unserer Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten wäre mehr drin gewesen“, meinte Becker.

Im ersten Abschnitt hatten die Gäste leichte Vorteile und gingen in der neunten Minute nach einem Fehler in der SCR-Defensive durch Fleischhackers 16-Meter-Schuss in Führung. Florian Mitsch besorgte in der 36. Minute den Ausgleich. Weitere Gelegenheiten gab es in Hälfte eins weder für Rodau noch für Nordheim/Wattenheim zu verzeichnen.

SC Rodau: Bauer - Steinke, Ahmad, Maik Müller, Mirco Müller, Mitsch, Lukas Elvenkemper, Löwen, Bah, Oliver Löw, Leon Elvenkemper. - Eingewechselt: Krauss, Rohr, Hübner.

Tore: 0:1 Fleischhacker (9.), 1:1 Mitsch (36.). - Zuschauer: 70. - Bes. Vorkommnis: Mirco Müller scheitert mit Foulelfmeter an Metz (66.). - Beste Spieler: Ahmad / Metz. eh