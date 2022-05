Jonas Büchsenschütz bleibt in drei Finals dreimal Platz zwei

Bergstraße. Jonas Büchsenschütz sicherte sich bei den Poolbillard-Hessenmeisterschaften der Altersklasse U23 in Wiesbaden und Hanau gleich drei Vizetitel. Dabei wurde der Starter der Pool Knights Bensheim jeweils erst im Finale durch den Oberligaspieler Julian Schreck gestoppt.

Mit zwei klaren 7:1-Auftaktsiegen zog Büchsenschütz in sein erstes Finale seit 2019 ein. Es entwickelte sich eine hochklassige 8-Ball-Partie gegen den Hanauer Julian Schreck, in dem sich beide Spieler in den ersten fünf Racks keinen Fehler erlaubten. Ein Stellungsfehler von Büchsenschütz im sechsten Rack brachte seinen Gegner mit 5:2 in Führung, der Bensheimer verkürzte noch einmal auf 3:5, ehe Schreck die Partie mit 7:3 für sich entschied.

In der darauffolgenden Disziplin 9-Ball gelangen Büchsenschütz erneut zwei deutliche 8:3- und 8:1-Siege in den Vorrunden, im Finale kam es zum wiederholten Aufeinandertreffen mit Julian Schreck. Mit konsequentem Lochspiel und taktisch klug geführten Safeduellen brachte sich der 21-jährige Büchsenschütz überraschend 5:1 in Führung, ehe der favorisierte Schreck mit einer tadellosen Leistung zum 6:6 ausglich. Seine Chance zur erneuten 7:6-Führung ließ der Bensheimer aus, Schreck blieb nervenstark und verwies den Bensheimer mit 6:8 auf den zweiten Rang.

Skrotzki schafft Klassenerhalt

Drei souveräne Siege brachten Büchsenschütz in sein drittes Finale, dieses Mal in der Disziplin 14.1 endlos. Wieder hieß sein Kontrahent Julian Schreck, gegen den in dieser Saison überzeugenden Oberligaspieler war erneut kein Ankommen. An seinen Heimtischen begann der Hanauer mit einer herausragenden Serie von 43 Bällen in Folge. Er benötigte nur fünf Aufnahmen, um Büchsenschütz deutlich mit 75:5 auf den zweiten Rang zu verweisen, für den Bensheimer blieb dennoch seine dritte Silbermedaille und seine insgesamt 26. Podestplatzierung bei hessischen Landesmeisterschaften.

Nach seinem überzeugenden Sieg im 10-Ball der Leistungsklasse C ging Pool-Knights-Kapitän Dario Skrotzki mit hohen Ambitionen in der nächsthöheren Leistungsklasse B an den Start, musste jedoch direkt zu Beginn eine 3:6-Niederlage gegen Andreas Hammann aus Büttelborn verkraften. In der Verliererrunde traf auch Skrotzki auf Julian Schreck. Skrotzki nutzte die Fehler des Hanauers konsequent aus und setzte seinen Gegner mit einer 5:2-Führung unter Zugzwang. In der Folge ließ er eine Möglichkeit zu einem überraschenden 6:2-Sieg aus, ehe Schreck den 32-Jährigen mit fehlerfreiem und taktisch klugem Spiel mit 5:6 nach Hause schickte. Für Skrotzki reichte es trotz zweier Niederlagen aufgrund des besseren Satzverhältnisses für den Klassenerhalt. red